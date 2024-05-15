Андрей Мостовой: в «Зените» никто не ходит пешком. Хотели победить ЦСКА в основное время

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре своей команды после победы над ЦСКА 0:0 (5:4 пен.) в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Не только сегодня, но и в последнее время мяч в ворота не идёт. Вроде где-то рядом летает, но линию ворот не пересекает. У меня нет объяснения этому. Может, просто невезение у нас идёт. Нужно работать над реализацией. Не хватает обострения и конкретики.

Хотели выиграть у ЦСКА больше в основное время. Было много атакующих игроков, на контратаках пытались нас поймать. Бывает такое. У нас сейчас одни мысли — закатить хоть один гол. У всех очень много желания. Думаю, это видно в последних матчах. Нет такого, как все пишут, что ходим по полю. Все на 100% отдаются. Всем надо собраться и выдать фееричную концовку», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.