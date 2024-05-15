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Андрей Мостовой: в «Зените» никто не ходит пешком. Хотели победить ЦСКА в основное время

Андрей Мостовой: в «Зените» никто не ходит пешком. Хотели победить ЦСКА в основное время
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре своей команды после победы над ЦСКА 0:0 (5:4 пен.) в финале Пути РПЛ Кубка России.

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15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Не только сегодня, но и в последнее время мяч в ворота не идёт. Вроде где-то рядом летает, но линию ворот не пересекает. У меня нет объяснения этому. Может, просто невезение у нас идёт. Нужно работать над реализацией. Не хватает обострения и конкретики.

Хотели выиграть у ЦСКА больше в основное время. Было много атакующих игроков, на контратаках пытались нас поймать. Бывает такое. У нас сейчас одни мысли — закатить хоть один гол. У всех очень много желания. Думаю, это видно в последних матчах. Нет такого, как все пишут, что ходим по полю. Все на 100% отдаются. Всем надо собраться и выдать фееричную концовку», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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