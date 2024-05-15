Артур: желаю здоровью Торопу, второй вратарь ЦСКА тоже здорово себя проявил

Полузащитник «Зенита» Артур: после победы над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.) пожелал здоровья вратарю армейцев Владиславу Торопу.

«Задача была много атаковать. Не могу сказать, что задачи принципиально поменялись после замены вратаря. Желаю здоровья травмированному вратарю. Могу сказать, что хорошо себя проявил молодой вратарь ЦСКА, который вышел на замену. Мы продолжили атаковать, у нас были хорошие подходы, но не смогли забить в основное время», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

Ранее стало известно, что Торопу диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Новость сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.