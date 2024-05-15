Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур: желаю здоровью Торопу, второй вратарь ЦСКА тоже здорово себя проявил

Артур: желаю здоровью Торопу, второй вратарь ЦСКА тоже здорово себя проявил
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Артур: после победы над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.) пожелал здоровья вратарю армейцев Владиславу Торопу.

«Задача была много атаковать. Не могу сказать, что задачи принципиально поменялись после замены вратаря. Желаю здоровья травмированному вратарю. Могу сказать, что хорошо себя проявил молодой вратарь ЦСКА, который вышел на замену. Мы продолжили атаковать, у нас были хорошие подходы, но не смогли забить в основное время», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

Ранее стало известно, что Торопу диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Новость сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Материалы по теме
У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android