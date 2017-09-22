Видео: гол Дьякова со штрафного в матче Кубка Турции

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков отметился голом в матче Кубка Турции с «Бугсасспором». 28-летнему россиянину удался точный удар со штрафного в конце первого тайма. Дьяков стал автором первого гола, а во второй половине «Сивасспор» забил ещё два мяча и победил на своём поле со счётом 3:0.
Напомним, бывший защитник «Ростова», московского «Динамо» и «Томи» пополнил состав турецкого клуба прошедшим летом, подписав контракт сроком на два года.
Видео гола Виталия Дьякова можно посмотреть в «Твиттере».
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