Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую

Дортмундская «Боруссия» разгромила мёнхенгладбахскую в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:1.
Хет-трик в составе хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, дубль на счету Максимилиана Филиппа. Ещё один гол забил Юлиан Вайгль. Единственным мячом за гостей отличился Ларс Штиндль.
Дортмундская «Боруссия» набрала 16 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, мёнхенгладбахская «Боруссия» (8) идёт девятой.