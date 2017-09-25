Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов впервые с ноября 2016 года нападающего «Зенита» Александра Кокорина в национальную команду на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.
«С Кокориным был разговор только перед Кубком конфедераций. Сейчас нет, а зачем? Сейчас он сам говорит на поле.
В чём причина столь большой разницы между Кокориным перед Кубком конфедераций и нынешним? У каждого свои предположения – не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У него есть главный тренер, который ставит на позицию, меняется тренировочный процесс, меняются партнёры. Так сложилось, что он не попал на турнир. Плюс разговор со мной. И он знает, что такие разговоры для галочки я не веду. К тому же у нас на базе были соседние комнаты – жили через стенку. Он прекрасно знает, что мы ничего никогда просто так не делаем. Посмотрел на себя и на нас со стороны: как выглядит сборная с ним и без него, и как он чувствует себя без сборной. Судя по всему, плохо – поэтому он играет и стремится. Я рад, что выводы сделаны и разговор был правильный», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Последний раз Кокорин выходил на поле в составе сборной России 15 ноября 2016 года, в товарищеском матче с Румынией (1:0). Сборная России 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет против команды Южной Кореи. Начало – в 17:00. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Казани на «Казань Арене» против сборной Ирана. Начало в 19:00.