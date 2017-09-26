Ди Франческо — об игре с «Карабахом»: «Рому» ждёт труднейший матч

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом».
«С уверенностью могу сказать, что нас ждёт труднейший матч. Нас ждут сложные встречи и после «Карабаха». Да, у нас есть преимущество перед своим соперником, но никаких послаблений завтра не будет. Результат каждой встречи для нас важен», — приводит слова наставника римской команды Azerisport.
Ди Франческо прокомментировал интерес к форварду «Карабаха» Махиру Мадатову «Этот футболист очень интересный. Знаем его по хорошим ударам с дальней дистанции. В «Карабахе» есть игроки сильнее и опаснее него. Но мы приехали сюда не за ним, а за победой», — заявил специалист.
Матч «Карабах» — «Рома» состоится завтра, 27 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Баку, начало — в 19:00 мск.