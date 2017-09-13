Туаев: «Карабах» — не уровень ЛЧ? Пусть в России сначала займутся своими клубами

Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев в интервью Azerisport ответил на слова одного из российских комментаторов, который в эфире матча «Челси» — «Карабах» (6:0) сказал, что азербайджанский клуб не соответствует уровню Лиги чемпионов.
«Меня разочаровал российский комментатор, который, комментируя игру, заявил, что «Карабах» не соответствует уровню Лиги чемпионов. Пусть сначала займутся своими командами. Вчера ЦСКА случайно обыграл португальскую «Бенфику». Также пусть думают, о том, как сыграет их чемпион, московский «Спартак», который сегодня будет гостить у словенского «Марибора». Посмотрим, как «Спартак» сыграет с «грандом» европейского футбола», — сказал Туаев.
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Отец Златко и сын Лука — две ключевые фигуры словенского «Марибора», соперника «Спартака» в Лиге чемпионов.