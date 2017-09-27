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Тренер «Шахтёра»: недоволен результатом матча с «Ман Сити», но горжусь командой

27 сентября 2017, среда. 03:04 Футбол

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) и проанализировал спорные судейские решения.

«Я недоволен тем, что мы потерпели поражение, однако должен гордиться сегодняшней работой своих ребят. «Шахтёр» показал большую храбрость, так проявляя себя на поле. Мы старались играть, быть с мячом, действовали очень компактно, не оставляя сопернику никакого пространства, и достаточно качественно выходили в атаку, когда представлялась возможность. Скажу искренне: я смотрю все матчи «Манчестер Сити» и думаю, что в этом сезоне им ещё не попадался противник, который создал столько сложностей. Так что недоволен результатом, но горжусь и доволен командой.

Продолжаю говорить, что для меня Жорже Соуза – лучший португальский арбитр. Должен отметить, что уже видел повторы. Было пару эпизодов, которые ему не очень повезло рассмотреть. Первый – пенальти в пользу «Манчестер Сити», когда вообще нет никакого контакта с игроком. Второй – на 75-й минуте, где явно была рука. Произошло это при счёте 1:0, и результат вполне мог стать другим – 1:1. На самом деле, сейчас я не жалуюсь на судейство, а просто констатирую определённый факт. Думаю, все вы его видели», — приводит слова Фонсеки пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Шахтёр Донецк Паулу Фонсека
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27 сентября 2017, среда
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