Созин: хотелось бы увидеть ЦСКА в таком же состоянии, как вчера играл «Спартак»

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА сегодня дома примет «Манчестер Юнайтед».
«Хотелось бы увидеть ЦСКА в таком же состоянии сегодня, как вчера играл «Спартак» (с «Ливерпулем" — 1:1. — Прим. „Чемпионата“). Сколько матчей видели в этом сезоне, когда «армейцы» выбирают соперника. С «Амкаром» играли вполнакала, так же с «Уралом», с «Динамо» все пешком ходили, на Кубок не поехали. Значит, к чему-то готовятся? А готовиться могут только к Лиге чемпионов.
Давайте посмотрим, как на таких скоростях, как у «Манчестер Юнайтед», будет выглядеть ЦСКА, который в этом году сделал ставку на еврокубки. Чтобы сегодня выступить достойно, всё должно сойтись воедино. Самоотдача футболистов, поддержка болельщиков и общий антураж должны быть умножены на удачу и яркую игру лидеров. Таких, как вчера у «Спартака» был сначала Артём Ребров, а потом – Александр Селихов. Благо, что в составе ЦСКА такие есть люди, которые могут повести за собой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.