Л. Суарес: с новым тренером «Барселоне» будет сложно бороться за все титулы

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не обеспокоен тем обстоятельством, что в последнее время ему не удаётся забивать с прежней лёгкостью. Уругвайский футболист сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Играя на выезде, каталонская команда добилась победы со счётом 1:0.
«То, что я не забил, имеет меньшее значение. Важно то, что мои действия привели к голу в ворота соперника. В результате мы заработали три очка. Это заслуженная победа, если принять во внимание манеру игры «Спортинга». В Лиге чемпионов каждый матч является сложным. «Барселона» готова бороться за все титулы. С новым тренером это будет сложной задачей, но Вальверде – отличный специалист», — приводит слова Суареса Marca.
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