Иньеста: мы знали, что должны предпринять в игре со «Спортингом»

Полузащитник и капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в матче в собственные ворота провёл уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес на 49-й минуте.
«Такие матчи разбиваются на разные фазы, и когда наступает время, чтобы сомкнуть ряды, заиграть плотнее, необходимо знать, что точно нужно делать. И мы знали, что предпринять», — приводит слова Иньесты пресс-служба УЕФА.
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