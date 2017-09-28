Марсьяль получил травму бедра в матче с ЦСКА и вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил травму в ходе матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1), который прошёл 27 сентября Москве. 21-летний француз на 72-й минуте покинул поле, уступив место Маркусу Рашфорду.
Как сообщает интернет-издание The Telegraph, у Марсьяля обнаружили повреждение бедра. Сроки возвращения форварда на поле пока неизвестны, но он вряд ли сыграет в матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который пройдёт в ближайшую субботу, 30 сентября.
Головин и Марсьяль — лидеры по количеству успешных обводок в матче ЦСКА — «МЮ»