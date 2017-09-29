«Реал» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Пулишича

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, французскому специалисту очень импонирует игра этого футболиста. Однако испанскому гранду будет очень сложно приобрести Пулишича, который в январе продлил контракт с немецком клубом до лета 2020 года. При этом он заявил, что смена клубной прописки не входит в его планы, так как он счастлив в «Боруссии».
По итогам первых 6 туров чемпионата Германии Пулишич принял участие в 5 матчах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.