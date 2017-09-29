Вратарь БАТЭ Щербицкий: мне показалось, пенальти «Арсенала» был выдуманным

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий дал оценку встрече с «Арсеналом» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы и выразил несогласие с решением арбитра назначить 11-метровый удар в ворота белорусов на старте второго тайма. Пенальти реализовал Оливье Жиру, забив свой 100-й гол за «канониров».
«От поединка остались двоякие впечатления. По итогам первого тайма присутствовал в основном негатив. Счёт 0:3 к 26-й минуте — неслабый моральный удар. Показалось, мы были какими-то закрепощёнными. Скажу про себя: где-то перенервничал и только незадолго до перерыва пришёл в себя. С этим связана и моя результативная ошибка. Не сумел как следует подстроиться под мяч, поднять его. Чисто технический брак. Естественно, расстроился. Партнёры поддержали, да и тренеры в раздевалке подбодрили, сказали, что впереди ещё есть время для исправления ситуации.
Во второй половине встречи мы сумели серьёзно прибавить. Начали навязывать свою игру — не бам-бам, бум-бум, а через контроль мяча, через пас. И стало получаться гораздо лучше. Увидели, что способны достойно противостоять любому оппоненту. А забей мы при счёте 2:4, может, соперник бы задрожал. И ведь моменты возникали!
После перерыва лондонская команда почти не создавала реальной остроты. Лишь пара ударов Жиру да пенальти — как мне показалось, выдуманный. Я уже готовился вводить мяч в игру, а тут судья указывает на «точку». Странное решение», — цитирует вратаря клубная пресс-служба.