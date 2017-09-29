Веденеев: напрасно многие говорят, что «Зенит» сейчас – сильная команда

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургской команды над «Реалом Сосьедад» в матче группового этапа Лиги Европы (3:1).
«Матчу «Зенит» — «Реал Сосьедад» можно дать две характеристики. Во-первых, игра началась со счёта 2:0. Соперник просто подарил два гола. «Зенит» за счёт прессинга на чужой половине поля заставил испанскую команду ошибаться. Во-вторых, команда Роберто Манчини буквально отдала инициативу и территорию «Реалу Сосьедад». Всё оставшееся время испанская команда контролировала мяч, пытаясь создать голевые моменты. В результате один мяч они всё-таки забили. По такой игре «Зениту» было тяжело психологически, потому что стоять у своих ворот 70% игрового времени морально очень сложно. Но в команде собраны игроки, которые мотивированы и обладают сильным спортивным характером. Они находятся в хорошей форме. Удачные результаты вдохновляют их. Поэтому игроки «Зенита» выдержали давление «Реала Сосьедад» и не позволили даже приблизиться к ничейному результату. Нужно отметить опытных защитников Бранислава Ивановича и Доминико Кришито, которые являются основными игроками в обороне. Глядя на них, партнёры по команде стараются играть на том же уровне.
Иванович и в прошлом сезоне показывал отличную игру. Просто команда выступала плохо, партнёры были слабее. Средняя линия была очень медленной, и на защитников приходилась огромная нагрузка. Из-за этого игроки обороны допускали ошибки. Иванович в первом же матче допустил детскую ошибку, после которой Луческу долго не ставил Бранислава в основной состав. После той ошибки Ивановича стали критиковать, хотя за этой критикой ничего не стояло.
Напрасно многие говорят, что «Зенит» сейчас – сильная команда. Есть положительный результат, но вся игра держится на железной дисциплине, которую ставит тренерский штаб. В команде есть жёсткая конкуренция, к которой не привыкли игроки. Они не привыкли к тому, что за нежелание бороться или какие-либо допущенные ошибки их могут посадить на скамейку запасных. Основа игры «Зенита» — железная дисциплина в обороне. Команде необходимо провести ещё очень много работы над атакующей линией. До игры уровня Лиги чемпионов ещё далеко», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.