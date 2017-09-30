Гвардиола: Менди не появится на поле до полуфиналов Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник команды Бенжамен Менди не сможет выйти на поле ранее, чем пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов, запланированные на 24-25 апреля 2018 года.
«Менди не появится на поле до полуфиналов Лиги чемпионов. Мы не сможем полноценно заменить его. Ту энергию, с которой он играет, трудно найти у кого-то ещё. Придётся играть по-другому», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».
Менди получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом тайме матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:0) 23 сентября.
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