Нигматуллин: в концовке игры с «Уралом» у «Спартака» снова могут быть проблемы

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Урал».
«Положительный результат «Спартака» в матче с «Ливерпулем» добавит футболистам уверенности на поле. Но их физическое состояние лучше не стало. В концовке игры с «Уралом» снова могут быть проблемы. У красно-белых сейчас много травм, да и их сегодняшний соперник идёт в таблице выше.
Если бы матч был в Екатеринбурге, я сказал бы, что шансы «Спартака» — 50 на 50, а так играют в Москве — где-то 60 на 40 в их пользу.
«Спартаку» нужно набирать обороты, двигаться к своим целям. При всём уважении к «Уралу», на своём поле их надо обыгрывать.
Да, совсем недавно был тяжелейший матч против «Ливерпуля». Но мы воспринимаем «Спартак» как серьёзную команду, поэтому усталость после Лиги чемпионов не оправдает плохой результат», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Начало — в 19:00 мск.