Комбаров: Педро Роша сделал своё дело. Теперь должен почувствовать уверенность

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом», завершившегося победой красно-белых со счётом 2:0, и высказал мнение об игре нового нападающего команды Педро Роши, отметившегося дебютным голом.
«Педро — новый игрок, ещё проходит стадию адаптации в команде, привыкает к нашей схеме игры. Главное, что он сделал своё дело как нападающий — забил гол. Теперь он должен почувствовать уверенность в своих силах. Надеюсь, всё у него сложится хорошо и Роша продолжит помогать команде, будет забивать голы.
Что касается игры, то, говоря объективно, сегодня мы не дали создать «Уралу» ни одного момента у наших ворот. Предотвратили практически все подходы к штрафной, защитники всё выбивали, а мы много и успешно прессинговали на чужой половине поля. Но самое главное, «Спартак» хорошо контролировал мяч и за счёт этого расшатывал оборону, пытался уколоть соперника. И у нас это получалось», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео первого гола Педро Роши за «Спартак» можно посмотреть в аккаунте РФПЛ в «Твиттере».