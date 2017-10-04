Алекс Морган в состоянии алкогольного опьянения выгнали из «Диснейленда»

Одна из главных звёзд женской футбольной сборной США Алекс Морган вместе с другими партнёршами по команде и друзьями оказалась вовлечена в скандальный инцидент в парке развлечений «Диснейленд» в Орландо (США), сообщает TMZ.
Морган с друзьями проводила время в одном из баров парка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Позже футболистка вступила в конфликт с одним из посетителей, который удалось погасить только после прибытия полиции. В итоге участников конфликта выгнали из Диснейленда.
Позже Морган извинилась за своё поведение: «Я хотела бы извиниться за свои действия в минувшие выходные. Вынесу из этого урок, чтобы в будущем этого не повторилось».
Морган выступает в Орландо за местную одноимённую команду с 2016 года. На её счету 77 голов в 130 матчах за сборную США.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алекс Морган.