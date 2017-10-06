Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии

Сборная Украины обыграла Косово в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Шкодере (Албания) на стадионе «Лоро Боричи» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Андрея Шевченко.
На исходе часа игры защитник команды Косово Леарт Пакярада срезал мяч в собственные ворота, а в концовке Андрей Ярмоленко закрепил победу украинцев.
Сборная Турции на своём поле со счётом 0:3 проиграла Исландии и потеряла шансы выйти на чемпионат мира в России. Голами в составе исландцев отметились Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон и Кари Арнасон. Подопечные Хеймира Хадльгримссона обеспечили себе как минимум второе место в группе.
Ещё в одном матче квартета I Хорватия дома упустила победу над Финляндией (1:1). На 57-й минуте Марио Манджукич вывел хозяев вперёд, но на 90-й минуте Пюрю Сойри сравнял счёт.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.