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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Наставник сборной Хорватии: матч с Украиной станет самым важным в моей карьере

9 октября 2017, понедельник. 04:40 Футбол

Новый главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от назначения на эту должность, а также рассказал, чего ждёт от матча с Украиной в рамках квалификации ЧМ-2018, который состоится 9 октября.

«Это было действительно большое изменение в моей жизни, тем более на протяжении последних семи месяцев я не работал. Но это большой вызов для меня, так что на поступившее предложение я согласился без раздумий. Понимаю, что эта работа будет самой тяжёлой из возможных для тренера и очень деликатной, ведь речь идёт об огромной ответственности, связанной с национальным флагом. Но я готов эту ответственность оправдать. Самым важным в моей карьере считаю полуфинал азиатской Лиги чемпионов в прошлом году. Но матч с Украиной, конечно, будет ещё более важным. Ожидаю тяжёлой игры, но рассчитываю, что нам удастся победить.

Времени на анализ последних матчей сборной Хорватии не было. Сейчас главное — заставить ребят поверить в свои силы, почувствовать уверенность, чтобы продемонстрировать все лучшие качества хорватского футбола. Очень уважаем сборную Украины, а особенно — её главного тренера. Но мы верим в свою команду и своих футболистов. Я изучил соперника как мог за эти два дня и всю полученную информацию рассказал своим подопечным», — приводит слова Далича «UA-Футбол».

Турнирная таблица квалификационного раунда ЧМ-2018 в Европе.

В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
Источник: UA-Футбол Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
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