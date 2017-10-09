Наставник сборной Хорватии: матч с Украиной станет самым важным в моей карьере

Новый главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от назначения на эту должность, а также рассказал, чего ждёт от матча с Украиной в рамках квалификации ЧМ-2018, который состоится 9 октября.
«Это было действительно большое изменение в моей жизни, тем более на протяжении последних семи месяцев я не работал. Но это большой вызов для меня, так что на поступившее предложение я согласился без раздумий. Понимаю, что эта работа будет самой тяжёлой из возможных для тренера и очень деликатной, ведь речь идёт об огромной ответственности, связанной с национальным флагом. Но я готов эту ответственность оправдать. Самым важным в моей карьере считаю полуфинал азиатской Лиги чемпионов в прошлом году. Но матч с Украиной, конечно, будет ещё более важным. Ожидаю тяжёлой игры, но рассчитываю, что нам удастся победить.
Времени на анализ последних матчей сборной Хорватии не было. Сейчас главное — заставить ребят поверить в свои силы, почувствовать уверенность, чтобы продемонстрировать все лучшие качества хорватского футбола. Очень уважаем сборную Украины, а особенно — её главного тренера. Но мы верим в свою команду и своих футболистов. Я изучил соперника как мог за эти два дня и всю полученную информацию рассказал своим подопечным», — приводит слова Далича «UA-Футбол».
Турнирная таблица квалификационного раунда ЧМ-2018 в Европе.