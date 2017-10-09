Витиньо в свой день рождения принёс ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче

ЦСКА обыграл «Уфу» в товарищеском матче. Встреча, состоявшая из двух таймов по 35 минут, завершилась с минимальным счётом (1:0). Автором единственного гола стал именинник Витиньо, который в день своего 24-летия на 26-й минуте реализовал пенальти.
ПФК ЦСКА: Помазун, Гордюшенко, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников, Хосонов, Миланов, Кучаев, Оланаре, Витиньо.
«Уфа»: Шелия (Беленов, 36), Аликин (Стоцкий, 36), Никитин, Карп, Тумасян (Живоглядов, 36), Фатаи (Сысуев, 36), Сухов, Игбун (Абдулавов, 36), Зубарев (Засеев, 36), Сафрониди, Кротов (Пауревич, 36).
ЦСКА — Уфа 1:0 (1:0)
Гол: Витиньо, 26 (1:0, с пенальти).