«Севилья»: нет информации, что русским запрещён вход на матч со «Спартаком»

Пресс-служба «Севильи» прокомментировала ситуацию с продажей билетов болельщикам «Спартака» на гостевой матч с испанским клубом (1 ноября) в Лиге чемпионов.
Ранее журналист Александр Вишневский привёл следующую цитату из пресс-релиза «Севильи» по поводу домашней игры со «Спартаком»: «Люди российской национальности не могут покупать билеты и быть допущены на стадион».
«Билеты на матч со „Спартаком“ ещё не поступили в продажу. Клубу ещё предстоит решить, как они будут реализовываться. У нас нет никакой информации о том, что русским запрещено посещать этот матч», — сообщили в пресс-службе «Севильи» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа ЛЧ «Марибор» — «Спартак» (1:1) принял решение запретить московскому клубу продавать билеты на гостевой матч с «Севильей». Во время первого тайма игры в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле и приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.