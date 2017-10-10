Юрист: комментарий «Севильи» по билетам не соответствует решению УЕФА

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с продажей билетов болельщикам «Спартака» на гостевой матч с «Севильей» (1 ноября) в Лиге чемпионов.
Ранее журналист Александр Вишневский привёл следующую цитату из пресс-релиза «Севильи» по поводу домашней игры со «Спартаком»: «Люди российской национальности не могут покупать билеты и быть допущены на стадион».
«Комментарий «Севильи» по билетам не соответствует решению УЕФА. Оно было совсем о другом. О том, что выделенную квоту билетов «Спартак» не может продать своим фанатам. Её может продать сама «Севилья». Нигде не сказано о «российской национальности» или о том, что российские болельщики не могут быть допущены к покупке билетов на другие трибуны. В противном случае это просто дискриминация», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа ЛЧ «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение запретить московскому клубу продавать билеты на гостевой матч с «Севильей». Во время первого тайма игры в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.