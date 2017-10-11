Защитник «Амкара» Зайцев: местами играем, как «Челси» и «Манчестер Сити»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев признался, что считает «Тосно», за который выступал ранее, принципиальным соперником, и призвал болельщиков прийти на матч 13-го тура РФПЛ, который состоится 16 октября. Также Зайцев высказал мнение, что его команда моментами показывает игру, как лучшие команды английской Премьер-лиги.
«С нетерпением ждём всех болельщиков на матче с «Тосно». Эта игра для нас очень важна. Хотим порадовать фанатов домашней победой, взять три очка. Думаю, мы порадуем весь Пермский край, будем стараться. Я выступал за «Тосно», и для меня это принципиальный соперник. Хочется их огорчить на пермской земле.
Смотрели матч «Челси» с «Манчестер Сити». Когда смотришь, понимаешь, что местами так же играем. Но и ошибаются они ровно так же, как и мы. Когда «Амкар» выступит в Лиге Европы? Не могу назвать дату. Знаю только то, что точного ответа нет. Это тяжёлый вопрос для нашей команды. В прошлом сезоне, когда шли удачно, он был актуален, а сейчас у нас другая задача. Будем играть на победу в Кубке России и стараться проходить как можно дальше", — сказал Зайцев в эфире «Авторадио-Пермь».