Сборная Исландии во время чемпионата мира–2018 будет базироваться в Геленджике

Сборная Исландии, которая впервые будет участвовать в чемпионате мира, в 2018 году во время турнира в России будет базироваться в Геленджике. Как сообщает Reykjavik Grapevine, представители федерации Исландии несколько раз побывали в России, и их впечатлила база в Геленджике.
«Интерьеры отеля ФИФА в Геленджике не уступают Валгалле – обители скандинавских богов. Но ведь футбольные боги заслуживают наилучшего», — пишет издание.
Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля. 1 декабря нынешнего года состоится жеребьёвка турнира.
Тренер сборной Исландии: ЧМ-2018 – не самоцель, а долгий путь к конечной цели