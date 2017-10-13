Фанаты «Атлетико» и «Валенсии» устроили беспорядки на площади в Барселоне

Болельщики мадридского «Атлетико», «Валенсии» и «Сабаделя» устроили беспорядки на одной из площадей Барселоны в Национальный день Испании (12 октября), сообщает Marca.
В этот день по всей стране прошли мирные марши в поддержку территориальной целостности. До начала официального протеста болельщики-ультрас с правыми взглядами стали кидаться креслами из находящихся поблизости кафе. В результате инцидента никто не пострадал и не был задержан, однако полиция смогла идентифицировать личности некоторых хулиганов.
Всего в мирном марше приняли участие порядка 65 тысяч человек по всей Испании.
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