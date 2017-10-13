Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии

Футбольная ассоциация Чили не будет подавать апелляцию на результат матча между сборными Перу и Колумбии, который проходил в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, якобы из-за сговора футболистов. Об этом сообщил глава чилийской федерации Андрес Фацио Молина.
Ранее в СМИ сообщалось, что сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча. Этот результат гарантировал колумбийцам прямую путёвку на ЧМ-2018, а перуанцы отправлялись в стыки. Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман по ходу матча передал Радамелю Фалькао, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0). После этого Фалькао подошёл к игрокам перуанской сборной и, закрывая рот рукой, предложил не бежать вперёд за победой, а спокойно доиграть матч.
В итоге капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью (1:1). После этого в прессе появились сообщения, что чилийцы, которые остались за бортом ЧМ-2018, будут подавать апелляцию на такое развитие событий.
«Это слух. Не будет предпринято никаких действий против Перу и Колумбии. Теперь это закрытая страница для чилийцев», — цитирует Молину La Razon.
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