Суарес: «Барселона» в матче с «Атлетико» заслуживала большего

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о ничейном результате гостевой встречи с «Атлетико» (1:1) в восьмом туре чемпионата Испании, отметив, что каталонцы по итогам противостояния заслуживали большего.
«Всем известно, что «Атлетико» очень хорошо играет в защите, и у них отличный вратарь. У нас создалось ощущение, что мы заслужили большего во втором тайме. Мы должны принять этот результат, но я думаю, что у нас было больше шансов, чем у соперников. Мой гол? Это обеспечило то, что мы не проиграем. Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует форварда Football Espana.
Гол Луиса Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Атлетико»