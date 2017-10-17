Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» будет получать € 3 млн

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, защищающий ныне цвета «ПСЖ», получит от французского клуба € 3 млн, если выиграет «Золотой мяч», передаёт Le Parisien.
Согласно информации источника, футболист сборной Бразилии получит такую сумму каждый раз, когда выиграет почётный трофей (в период действия его контракта с парижским клубом до лета 2022 года).
Неймар пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. Было много разговоров и предположений относительно решения игрока. Многие считают, что Неймар перешёл в «ПСЖ» для того, чтобы выйти из тени форварда каталонской команды Лионеля Месси и завоевать «Золотой мяч».
Эмери: хотим помочь Неймару стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч»