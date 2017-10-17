Агент: в будущем Де Брёйне достигнет признания Месси и Роналду

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, оценил шансы бельгийского футболиста выиграть «Золотой мяч» в обозримом будущем.
«Почему Кевину не завоевать «Золотой мяч»? Многое будет зависеть от того, что он выиграет с «Манчестер Сити». В будущем он достигнет признания Месси и Роналду, которые пока на более высоком уровне», — приводит слова Де Костера A Bola.
В нынешнем сезоне 26-летний Де Брёйне забил один гол и отдал пять голевых передач в восьми матчах чемпионата Англии.
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