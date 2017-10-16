Гвардиола: Де Брёйне — лучший игрок Европы, если не считать ещё одного

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи» высоко отозвался о полузащитнике своей команды Кевине Де Брёйне.
«Де Брёйне — лучший игрок Европы, если не считать ещё одного. Он является отличным футболистом. Хочу помочь Кевину добраться до самого высокого уровня», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 10 официальных матчах «Манчестер Сити», забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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