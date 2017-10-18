Лебедев: все болельщики «Спартака» в парламенте не верили в его победу

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Все болельщики России, вне зависимости от того, за какие клубы они болеют, должны сказать «спасибо» «Спартаку», его игрокам и главному тренеру за матч против «Севильи». Это лучшее, что в XXI веке показывали российские клубы в Лиге чемпионов, не считая победы бердыевского «Рубина» над «Барселоной» в Барселоне. Эти два матча войдут в летопись российского футбола. Игра «Спартака» против «Севильи» обязательно должна быть использована во всех детско-юношеских школах нашей страны, чтобы учить наших детей.
«Спартак» вчера показал сумасшедший футбол. Наверное, кроме Промеса, Глушакова и Карреры, никто не ждал такого исхода. Все болельщики «Спартака» в парламенте делали ставки, с каким счётом команда проиграет. Никто не верил в победу, и уж тем более с таким крупным счётом. Поэтому надо сказать «спасибо» «Спартаку» за тот эмоциональный подарок, который он сделал всем болельщикам страны. Надеюсь, что эта победа не останется просто так и позволит москвичам выйти из группы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.