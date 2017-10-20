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Иванович: «Зениту» в матче с «Русенборгом» очень помог быстрый гол

20 октября 2017, пятница. 00:18 Футбол

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал домашнюю победу над норвежским «Русенборгом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Хет-трик в прошедшей игре оформил полузащитник Эмилиано Ригони.

«Думаю, мы сыграли как команда. Нам очень помог быстрый гол, потом мы контролировали игру, соперник не создавал моменты. На мой взгляд, эти 90 минут мы провели на должном уровне, выиграли матч, набрали три важных очка. Сейчас готовимся к следующим играм», — заявил Иванович в эфире программы «Все на матч».

Фото с Месси и послушный Бендтнер. Что было после матча «Зенита»
Автор зенитовского хет-трика Эмилиано Ригони хочет почаще фотографироваться с Месси, а Никласа Бендтнера оборвали на полуслове.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Русенборг ФК Зенит Бранислав Иванович
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
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