«Халл Сити» Слуцкого одержал минимальную победу над «Барнсли»

«Халл Сити», возглавляемый бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, одержал победу над «Барнсли» в матче 13-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Барнсли на стадионе «Оаквелл» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 78-й минуте матча забил нападающий Фрейзер Кэмпбелл.
«Халл» одержал свою четвёртую победу в текущем сезоне и, набрав 16 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Барнсли» с 12 баллами в активе располагается на 19-й позиции.