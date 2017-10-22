ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 14-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья — Михаил Вилков
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.
Запас: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.