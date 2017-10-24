Роналду: эра Месси-Роналду не закончилась, она только начинается

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил уверенность, что он и форвард «Барселоны» Лионель Месси ещё долго будут радовать любителей футбола. Футболист сборной Португалии сказал об этом после того, как был назван лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА.
«Я ложусь спать каждый вечер очень спокойным. Доволен тем, чего добиваюсь на индивидуальном и командном уровнях. Я не борюсь с Месси, я борюсь за то, чтобы быть лучшим и выигрывать титулы. Но также говорю, что эра Месси-Роналду не закончилась, она только начинается», — приводит слова Роналду Marca.
В этом году Роналду выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах.
Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Кроме того, 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА», а также награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.