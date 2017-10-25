Максименко: Давыдов — Месси? Да, просто Месси!

Вратарь «Спартака» Александр Максименко коротко прокомментировал итог матча со «Спартаком-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России, а также отозвался об игре форварда Дениса Давыдова.
«Было сложно. По крайней мере, мне. Давыдов — Месси? Да, просто Месси!» — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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«Спартак» разгромил команду из Нальчика со счётом 5:2 благодаря голам Марио Пашалича и Ильи Кутепова, дублю Лоренсо Мельгарехо и автоголу Ислама Жилова. Москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов», которые обыграли «Рубин» (2:1).