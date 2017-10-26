Данило: Габриэл Жезус удивил меня своими игровыми качествами и зрелостью

Бывший защитник мадридского «Реала» Данило, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», рассказал, кто произвёл на него наибольшее впечатление в английской команде. Бразильский футболист назвал нападающего и своего соотечественника Габриэла Жезуса.
«Жезус – бразилец, но я не был с ним знаком. Он удивил меня своими игровыми качествами и зрелостью, несмотря на то что ему 20 лет», — приводит слова Данило Cadena Ser.
По итогам 9 туров чемпионата Англии Жезус принял участие в 8 матчах, став автором 6 голов и 1 результативной передачи.
Габриэл Жезус: для «Манчестер Сити» радость фанатов важнее забитых голов