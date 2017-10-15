Габриэл Жезус: для «Манчестер Сити» радость фанатов важнее забитых голов

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал крупную победу над «Сток Сити» (7:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.
«Мы упорно работаем для того, чтобы много забивать в каждом матче и действительно рады тому, что показываем такой футбол. Думаю, фанаты наслаждаются нашей игрой, и для нас это более важно, чем забитые голы. Конечно, в этом сезоне ещё могут случиться непростые моменты, но мы делаем всё от нас зависящее. Если будем хорошо тренироваться, то добьёмся нужных результатов», — отметил бразилец.
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