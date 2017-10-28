Агент Джаккерини: даже Дибала в «Наполи» почти не играл бы

Агент полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини сообщил, что его клиент хочет получать больше игрового времени, но признал высочайшую конкуренцию в группе атаки «партенопейцев».
«Он заслуживает большего количества игрового времени. Проблема в том, что у „Наполи“ есть три топ-игрока в атакующей группе. На каждой позиции есть варианты, создающие действительно сильную скамейку. Даже Пауло Дибала почти не играл бы в этой команде», — сказал Фурио Валькальеги в интервью PiùEnne.
В этом сезоне серии А Джаккерини провёл на поле 49 минут.