В ПФЛ «Челябинск» уступил «Мордовии» со счётом 0:3, забив все голы в свои ворота

«Мордовия» в матче 16-го тура первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье» разгромила «Челябинск». Встреча проходила в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 3:0.
Футболисты саранцев не забили ни одного мяча — все три гола челябинцы провели в свои ворота. Автоголы на счету Виктора Курышева, Руслана Байтукова и Артёма Гафнера.
«Мордовия» лидирует в турнирной таблице первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье» с 36 очками в 14 матчах. «Челябинск» с 24 баллами в 15 играх идёт шестым.
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