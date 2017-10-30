Конте: у Англии есть отличный шанс создать сильную сборную к следующему ЧМ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу сборной Англии на юношеском чемпионате мира U17. По мнению Конте, совсем скоро юные английские игроки заявят о себе во взрослом футболе.
«Считаю, что футбол в Англии развивается невероятными темпами, ведь это не единственная победа английских сборных. Ранее успех праздновали сборные U19 и U20. Это означает, что английский футбол растёт. Уверен, что в будущем главную сборную Англии будет очень тяжело обыграть любому сопернику. Я был наставником сборной Италии и могу сказать, что когда у вас есть такое молодое поколение, то появляется отличная возможность создать сильную сборную к следующему чемпионату мира», — приводит слова Конте The Telegraph.
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17