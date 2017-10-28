Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17

Сборная Англии разгромила команду Испании в финальном матче юношеского чемпионата мира U17. Встреча проходила в Калькутте (Индия) на стадионе «Солт-Лейк-Стадиум» и завершилась со счетом 5:2.
В дебюте матча отличился Серхио Гомес. На 31-й минуте Гомес оформил дубль. На исходе первого тайма Риан Брустер отыграл один мяч.
На 58-й минуте Морган Гиббз-Уайт сравнял счёт. В середине второго тайма Филип Фоден вывел англичан вперёд. На 83-й минуте забил Марк Гехи, а ещё через пять минут Филип Фоден оформил дубль.
Видео доступно в «твиттере» сборной Англии.