Бартон: Ансуорт — расхваленный учитель физкультуры, а не тренер

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, высказал мнение, что Дэвид Ансуорт не сможет получить работу главного тренера «Эвертона» на постоянной основе. Ансуорт после увольнения Рональда Кумана был назначен и.о. наставника клуба.
«Он просто расхваленный учитель физкультуры, он не должен руководить мужской командой. Посмотрите на него у бровки, он больше похож на стюарда. Я видел, как он ковыляет к скамейке запасных. Как можно заставлять игроков серьёзно тренироваться, когда ты сам не в форме?
Когда он играл за „Эвертон“, то был самым пассивным левым защитником, которого я видел. „Эвертону“ нужно решить вопрос с тренером, так как Ансуорт для этого совсем не подходит», — цитирует Бартона talkSPORT.