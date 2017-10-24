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Бартон: всё, что несёт Клопп, нужно воспринимать как бред

24 октября 2017, вторник. 10:26 Футбол

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, подверг критике главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после выездного поражения от «Тоттенхэма» (1:4) в чемпионате Англии.

«Две недели назад он говорил, что за два часа напишет книгу, как надо обороняться. Конечно же, никто из четвёрки его защитников и вратаря не читал её. Ещё он говорил, что является лучшим тренером для „Ливерпуля“ и никто не справился бы с этой работой лучше него. Если сегодня спросить фанатов „Ливерпуля“, то по этому поводу у них были бы большие сомнения.

Всё, что несёт Юрген Клопп, нужно воспринимать как бред. Я был в числе первых, кто был против его назначения. Когда вижу ошибки игроков в обороне, то начинаю думать: „А чем они вообще занимаются всю неделю?“.

У них классная линия атаки. Салах стал отличным приобретением. Они сохранили в команде Коутиньо, но некоторые решения при игре в обороне просто преступные", — цитирует Бартона talkSPORT.

Клопп: «Ливерпуль» соответствует девятому месту в АПЛ
Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Джои Бартон Юрген Клопп
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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