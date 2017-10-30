Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).
«Меня не удивляет присутствие в списке Зобнина. Он понимает, что играть не будет, но этот вызов для него – дополнительный стимул. То, что он находится во внимании главного тренера, – один из факторов, который может поспособствовать его скорейшему выздоровлению. По мне, это правильное решение. Черчесов вызвал Заболотного вместо Дзюбы – видимо, отрабатывает варианты взаимодействия с игроками. Значит, Заболотный, по мнению тренера, лучше впишется в игру сборной. Это не вкусовщина «люблю-не люблю», а продуманное решение», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.