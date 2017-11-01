Вальверде: атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но не сегодня

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги выездного матча с «Олимпиакосом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Перед матчем греческие фанаты устроили овацию Вальверде, который ранее тренировал «Олимпиакос».
«Нам просто не хватило забитого гола. Мы пытались подходить к их штрафной площади за счёт длительного владения мячом, но они отлично сыграли в обороне и пытались огорчить нас на контратаках, в которые их гнали болельщики. Мы хотели обеспечить себе выход в плей-офф, но потерпели неудачу. Это шаг вперёд, но не тот, который мы хотели сделать. Мои футболисты полностью выложились на поле.
Атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но сегодня она играла против меня. Знаю, что означает Лига чемпионов для этих фанатов, потому что я много раз испытывал это. Возможно, это стало неожиданностью для болельщиков, приехавших из Барселоны, хотя все знают, как в Греции могут болеть за футбол. Это было необыкновенно", — приводит слова Вальверде официальный сайт каталонцев.