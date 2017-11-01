Фанаты «Олимпиакоса» устроили овацию Вальверде перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был очень тепло встречен болельщиками и представителями «Олимпиакоса» перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между этими командами. 53-летнему специалисту вручили награду в форме лаврового венка, а болельщики на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее удостоили Вальверде овацию.
Напомним, что Вальверде возглавлял «Олимпиакос» с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Под его руководством клуб трижды выиграл чемпионат Греции, ещё дважды — Кубок страны.
Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Встреча «Олимпиакос» — «Барселона» завершилась со счётом 0:0.