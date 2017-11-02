Зидан считает, что «Тоттенхэм Хотспур» способен выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан очень высокого мнения о «Тоттенхэм Хотспур», который был соперником его команды в матче группового этапа Лиги чемпионов. Играя на выезде, подопечные французского специалиста проиграли со счётом 1:3.

«Любая команда может выиграть Лигу чемпионов. И «Тоттенхэм» — одна из таких команд», — цитирует Зидана Marca.

Относительно физической подготовки своих игроков Зидан сказал: «Мы не можем говорить, что команда в плохом физическом состоянии. Да, мы не показываем оптимальной игры, так как потерпели два поражения кряду. Теперь нам будет сложнее прийти в себя психологически, но функционально команда в соответствующем состоянии. Нужно просто забивать, что в последнее время нам не удаётся».